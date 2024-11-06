شكرا لقرائتكم خبر عن «الزامل للصناعة» تتحول للربحية بـ7 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ 7.053 مليون ريال، مقارنة بخسائر 33.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع الإيرادات أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 66.5%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعي التكييف والمواد العازلة، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 6.2 مليون ريال.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 41 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27.6%، وارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعي التكييف والمواد العازلة.
وتضمنت الأسبا: انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 1.1 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 21.9 مليون ريال، وارتفاع حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 3.5 مليون ريال.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 53 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 47.3%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح التشغيلية في جميع القطاعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 32.6 مليون ريال، وارتفاع حصة في نتائج شركات زميلة ومشايع مشتركة بمبلغ 4.8 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 4.2 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 6.2 مليون ريال.
وترجع الزيادة أيضاً عند مقارنة الفترتين إلى تضمين نتائج خلال العام 2023 شطب مخزون بقيمة 171 مليون ريال بسبب حريق أحد مصانع الشركة وخسائر انخفاض قيمة الأصول غير المتداولة.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب انخفاض الربح من العمليات المتوقفة بمقدار 39.6 مليون ريال التي تم احتسابها خلال العام 2023، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 73.3 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع الإيرادات أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 66.5%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعي التكييف والمواد العازلة، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 6.2 مليون ريال.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 41 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27.6%، وارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعي التكييف والمواد العازلة.
وتضمنت الأسبا: انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 1.1 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 21.9 مليون ريال، وارتفاع حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 3.5 مليون ريال.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 53 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 47.3%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح التشغيلية في جميع القطاعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 32.6 مليون ريال، وارتفاع حصة في نتائج شركات زميلة ومشايع مشتركة بمبلغ 4.8 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 4.2 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 6.2 مليون ريال.
وترجع الزيادة أيضاً عند مقارنة الفترتين إلى تضمين نتائج خلال العام 2023 شطب مخزون بقيمة 171 مليون ريال بسبب حريق أحد مصانع الشركة وخسائر انخفاض قيمة الأصول غير المتداولة.
وبالرغم من التحسن في الأداء، فقد تأثرت النتائج بسبب انخفاض الربح من العمليات المتوقفة بمقدار 39.6 مليون ريال التي تم احتسابها خلال العام 2023، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 73.3 مليون ريال.