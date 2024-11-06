شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التجهيزات الطبية.. محافظ الأحساء يدشن مركز إسعاف مريطبة والان نبدء بالتفاصيل

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جهود الكوادر الإسعافية

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مركز إسعاف مريطبة التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالأحساء الدكتور فهد الدوسري، ورئيس مركز مريطبة الأستاذ علي المري، وعدد من المسؤولين المعنيين.ونوّه سموّه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مما أسهم في تقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، مشيدًا بجهود الهلال الأحمر السعودي في المحافظة، ودورهم الهام في تقديم خدمات إسعافية متقدمة وتجهيزات طبية عالية المستوى، مؤكداً سموّه أن تواجد مركز إسعافي في مركز مريطبة يخدم الهجر الجنوبية وطريق الأحساء الدولي الحدودي مع دولة قطر والإمارات وعمان، ويساهم بشكل كبير في الوصول للحالات التي يتم الإبلاغ عنها لتقديم الخدمة الإسعافية بأسرع وقت ممكن.وتجول سموّه في المركز الإسعافي، والتقى بالكوادر الإسعافية، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في مناطق تغطية المركز، كما ثمّن سموّه دورهم الإنساني في تقديم خدمات جليلة لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.وثمّن مدير عام فرع الهيئة الدكتور خالد العنزي دعم سمو محافظ الأحساء لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومتابعته المستمرة لأعمالها الإسعافية في المحافظة، مؤكداً أنه جرى تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية ذات التقنيات والجودة العالية، وبكوادر إسعافية مدربة على أعلى المستويات، كما تم تدعيمه بالمركبات الإسعافية المجهزة بأحدث ما توصلت إليه الخدمات الإسعافية.الجدير بالذكر أن عدد المراكز الإسعافية في محافظة الأحساء بلغ «17» مركزًا، منها مركز إسعاف مريطبة، وعدد الفرق الإسعافية في المحافظة بلغ «18» فرقة إسعافية، بالإضافة إلى فرقتين للتدخل السريع، تعمل جميعها على مدار «24» ساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها - لا قدر الله - في جميع الظروف.