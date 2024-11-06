شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «باتك» 88% في الربع الثالث من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وتضمنت الأسباب: الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية خلال الربع الحالي بنسبة 69% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وشملت الأسباب: الزيادة في مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 84% حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 3.9 مليون ريال مقارنة بمكاسب 2.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقابل ذلك زيادة في التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي بنسبة 68 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع الطفيف فى صافى خسارة الربع الحالى بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: الانخفاض فى مجمل الربح بنسبة 5% حيث بلغ مجمل الربح خلال الربع الحالى مبلغ 16.3 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 17 مليون ريال خلال الربع السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيرادا ت التشغيلية بنسبة 3%.

وتضمنت الأسباب: الزيادة فى التكاليف التمويلية خلال الربع الحالى بنسبة 30 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6 ملايين ريال خلال الربع السابق.

ويعود سبب تحقيق صافى أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 627 % حيث بلغ الربح التشغيلي مبلغ 14.6 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بربح تشغيلي 2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية بنسبة 18% بالإضافة إلى الانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية بنسبة 55 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وشملت الأسباب: الزيادة في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 49% حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الفترة الحالية مبلغ 9 ملايين ريال مقارنة بمكاسب 6 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء ذلك على الرغم من الزيادة في التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية بنسبة 46 % بالإضافة الى شمول الفترة المماثلة من العام السابق على إيرادات بيع حصص استثمارات بقيمة 1.8 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 88% إلى 792.44 ألف ريال، مقارنة بخسائر قدها 6.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض صافى خسارة الربع الحالي بنسبة 88% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في مجمل الربح بنسبة 30 %.وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 16.3 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 12.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكاليف الإيرادات التشغيلية حيث بلغت نسبة تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي 86 % مقارنة بنسبة 90% خلال الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية خلال الربع الحالي بنسبة 69% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وشملت الأسباب: الزيادة في مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 84% حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 3.9 مليون ريال مقارنة بمكاسب 2.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وقابل ذلك زيادة في التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي بنسبة 68 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب الارتفاع الطفيف فى صافى خسارة الربع الحالى بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: الانخفاض فى مجمل الربح بنسبة 5% حيث بلغ مجمل الربح خلال الربع الحالى مبلغ 16.3 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 17 مليون ريال خلال الربع السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيرادا ت التشغيلية بنسبة 3%.وتضمنت الأسباب: الزيادة فى التكاليف التمويلية خلال الربع الحالى بنسبة 30 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6 ملايين ريال خلال الربع السابق.ويعود سبب تحقيق صافى أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 627 % حيث بلغ الربح التشغيلي مبلغ 14.6 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بربح تشغيلي 2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية بنسبة 18% بالإضافة إلى الانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية بنسبة 55 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.وشملت الأسباب: الزيادة في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 49% حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الفترة الحالية مبلغ 9 ملايين ريال مقارنة بمكاسب 6 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.وجاء ذلك على الرغم من الزيادة في التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية بنسبة 46 % بالإضافة الى شمول الفترة المماثلة من العام السابق على إيرادات بيع حصص استثمارات بقيمة 1.8 مليون ريال.