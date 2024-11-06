شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا ترسية مشروع توريد المستهلكات والمستلزمات البلاستيكية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 6.232 مليون ريال، ومن المتوقع توقيع العقدي في 1 يناير المقبل.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع تشمل: توريد المستهلكات والمستلزمات البلاستيكية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حسب وثائق المشروع من ومواصفات وجداول كميات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الاول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 6.232 مليون ريال، ومن المتوقع توقيع العقدي في 1 يناير المقبل.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع تشمل: توريد المستهلكات والمستلزمات البلاستيكية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حسب وثائق المشروع من ومواصفات وجداول كميات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الاول من عام 2025.