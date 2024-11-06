شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام المثالى.. وزير الأوقاف يشيد بإمام رد ربع مليون جنيه حولت لحسابه بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بفضيلة الشيخ شريف إبراهيم، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصي، واصفًا إياه بـ"الإمام المثالي".

وفي رسالة تقدير للشيخ شريف إبراهيم، قال الوزير: "أنت نموذج مشرف وإنسان مثالي، ضربت مثلاً رائعاً في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، فالتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، موقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب الإمام المثالي".

كما أعلن الوزير أنه سيستقبل الشيخ شريف في مكتبه مطلع الأسبوع القادم لتكريمه وتسليمه درع وزارة الأوقاف وشهادة الإمام المثالي، تقديراً لتصرفه النبيل وأخلاقه الرفيعة.

واختتم الوزير رسالته بدعوة جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى الاقتداء بهذا النموذج، والتنافس في تقديم أمثلة عملية تعكس السلوك والأخلاق العالية، حيث التأثير بالصدق والأفعال يتفوق على التأثير بالكلام والخطب.