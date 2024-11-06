شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ذيب» إلى 46.48 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 4.3% إلى إلى التحسن في نسب التشغيل لقطاع التأجير طويل الأجل.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 23.5% إلى التحسن في نسب التشغيل لقطاعي التأجير قصير وطويل الأجل بالإضافة إلى التحسن في بعض بنود تكاليف التشغيل. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 35.4% إلى 46.486 مليون ريال، مقارنة بـ34.333 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 35.4% إلى التحسن في نسب التشغيل لقطاعي التأجير قصير وطويل الأجل بالإضافة إلى التحسن في بعض بنود تكاليف التشغيل.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 4.3% إلى إلى التحسن في نسب التشغيل لقطاع التأجير طويل الأجل.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 23.5% إلى التحسن في نسب التشغيل لقطاعي التأجير قصير وطويل الأجل بالإضافة إلى التحسن في بعض بنود تكاليف التشغيل.