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نادي العظماء.. عمرو أديب عن السوبر: لأول مرة من 20 سنة يبتسم الحظ للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي عمرو أديب، على حصد الزمالك كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "الزمالك مش الفريق اللي حد يتريق عليه، احذروا غضب الزمالك، الناس اللي كتبت واتريقت كانت السبب في فوز أمس بالسوبر".

وأضاف مقدم "الحكاية": "الأهلي كان في أسوأ حالاته، لاعيبته كانت خايفة"، متابعًا: "الحظ مش كل حاجة، الأهم التعب والمجهود".

وتابع: "الجول الحلال بتاع منسي أهو.. لما كورة وسام خبطت في العارضة كان صوتي جايب أكتوبر.. الجميع يحترم نفسه في حضرة نادي العظماء، ده تاريخ ومهارة وروح، ، لأول مرة من 20 سنة يبتسم الحظ للزمالك".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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