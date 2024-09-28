بـ "خامات مجهولة المصدر".. ضبط مصنع لإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، لتصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش والمصنعة من مواد وخامات مجهولة المصدر.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت بقيام إحدى السيدات بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بمحافظة القليوبية لتصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش والمصنعة من مواد وخامات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وعثر بداخله على 38 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع و3000 قطعة صابون منتج نهائي منسوب إنتاجه لشركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة معبأة ومعدة للتداول وخط إنتاج مطور آلي لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات المنزلية والصابون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.