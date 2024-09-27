جثث أم و3 أبناء داخل سيارة.. كواليس فاجعة طريق الأوتوستراد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت أسرة مصرعها -أم و3 أبناء- وأصيب سائق في حادث تصادم مروع بالمعادي جنوب العاصمة، اليوم الجمعة.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام شق الثعبان بطريق الأوتوستراد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بالطريق في الاتجاه القادم من حلوان حد عطل بالفرامل مما أدى إلى عبوره الجزيرة الوسطى.

السائق اصطدم بسيارة ملاكي تابعة لإحدى شركات النقل الذكي -تقل سيدة وأبناءها الثلاثة- بالجهة المقابلة مما أسفر عن مصرعهم فيما أصيب السائق بكسر باليد اليمنى.