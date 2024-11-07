بلوك ضيق بغاية الأناقة.. يارا السكري تستعرض جمالها ورشاقتها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك بغاية الجمال والأناقة، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأبيض، من دون أكمام سترابليس، مع تنورة سوداء ضيقة وطويلة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل كعكة.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

