لقطات من العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان.. هكذا أطل نجومه 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أقيم ليلة أمس العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان، وذلك بالتزامن مع بداية عرضه في دور العرض السينمائي، وحرص على الحضور أبطال العمل وعدد كبير من صناع الفن.

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العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان

وكان لافتاً للانتباه حضور زوجات أبطال العمل لدعمهم فتواجد الفنان أحمد داوود برفقة زوجته علا رشدي، وأحمد خالد صالح مع زوجته هنادي مهنا، وبطلة العمل منة شلبي، ذلك إلى جانب جيهان الشماشرجي وصدقي صخر ومخرجة ومؤلفة الفيلم هبة يسري، والمنتجين أحمد فهمي وهاني نجيب من شركة سي سينما.

منة شلبي وأحمد داوود الصورة من ستوري منة شلبي على إنستغرام



محبو الفن والسينما كان لهم حضور لافت في هذا العرض، فكان من أبرز الحضور عزيز الشافعي، عارفة عبد الرسول، چيهان خليل، صبري فواز، شريف حافظ، هاني مهنا وغيرهم.

هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في العرض الخاص للهوى سلطان الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

الاحتفال بنجاح الهوى سلطان الصورة من ستوري حساب علا رشدي على إنستجرام



فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

قصة وصناع"الهوى سلطان"

يُذكر أن فيلم "الهوى سلطان" تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

ويُشارك ببطولة الفيلم عدد من الفنانين، ومن أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

وكان الفنان أحمد داود قد شارك جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ملصقات دعائية للفيلم، والتي ظهر فيها برفقة عدد من أبطال الفيلم، ومنهم الفنانة منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، ومن خلال التعليق الذي أرفقه "داود" على ملصقات العمل، طرح تساؤلاً حول موضوع الفيلم، قائلاً: "بتفكر بعقلك ولّا بقلبك، وإيه المشكلة لو فكرت بالاتنين".

خلال الأيام الماضية تم طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بصوت بهاء سلطان وجاءت بعنوان "أنا من غيرك"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقى لـ نادر حمدي، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج هبة يسري.

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