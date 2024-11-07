ناصر القصبي يبكي مشتركة في Arabs Got Talent.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - شهدت الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب أرابز غوت تالنت Arabs Got Talent ، العديد من تجارب الأداء للفرق المشاركة، والتي وجدت استحساناً وقبولاً لدى لجنة التحكيم المكونة من الفنان ناصر القصبي والفنانة نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف

بكاء متسابقة في برنامج Arabs Got Talent

وتسبب الفنان ناصر القصبي في دخول إحدى المشتركات البرنامج وتدعى "سارة" في حالة من التأثر الشديد والتي جعلت دموعها تنزل من عينيها، وذلك بعد إشادته بصورة كبيرة بموهبتها، حيث قدمت "سارة " برفقة شاب يدعى "سليم" فقرة ألعاب بهلوانية هوائية بطريقة أكثر من رائعة مما دفع الجمهور ولجنة التحكيم يتفاعلون مع الثنائي بالتصفيق الحار.

برنامج Arabs Got Talent

جدير بالذكر أن الموسم السابع من أرابز غوت تالنت Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

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تغييرات لجنة التحكيم

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلاً من أحمد حلمي مع استمرار كل من نجوى كرم وناصر القصبي.

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