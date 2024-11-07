 طرح البرومو التشويقي للفيلم السعودي هوبال تمهيداً لطرحه في دور السينما 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - "هوبال" من الأفلام السعودية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة بدور السينما ولاسيما خلال أيام شهر ديسمبر المقبل، إذ يضم كوكبة من النجوم وهم ميلا الزهراني، إبراهيم الحساوي، وحمدي الفريدي، كما يشاركهم البطولة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال من بينهم حمد فرحان وأمل سامي، والعمل من إخراج عبد العزيز الشلاحي ومن تأليف مفرج المجفل.

كيف كانت أجواء برومو فيلم هوبال

ومن جانب آخر، روجت بطلة الفيلم الفنانة ميلا الزهراني للعمل، إذ شاركت متابعيها البرومو التشويقي الأول له عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام"، والذي سلط الضوء على حياء الصحراء وما يترتب عليها من تنقلات عدة ، إذ ظهر في مشاهد البرومو شخص يتواصل مع مجموعة كبيرة من الجمال مستخدماً في ذلك لغة تفهمها، ومشاهد أخرى ظهرت من خلالها ميلا وهي تقود سيارة نقل كبيرة في الصحراء محملة بالعديد من الأمتعة.

وجاء التعليق الذي أرفقته النجمة السعودية ميلا الزهراني ببرومو الفيلم، كالتالي"هوبال ينتظركم في السينما.. اللمحة الأولى من فيلم هوبال" .

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قصة فيلم هوبال

تدور أحداث هوبال في التسعينيات في السعودية، لعائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء لاعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه. هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب ريفه، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها.

عمل سينمائي آخر لـ ميلا الزهراني

على جانب آخر، تشارك الفنانة ميلا الزهراني في فيلم يحمل اسم "المجهولة" والذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية ،وهو من إخراج هيفاء المنصور ، والذي تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض، وينتمي لنوعية أعمال الجريمة القائمة على الغموض والتشويق.

وشاركت ميلا الزهراني مؤخراً في فيلم "تشيللو"، الذي دارت أحداثه في إطار من الغموض والرعب، حيث يقوم عازف (تشيللو) بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئ رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

وتدور أحداث فيلم "تشيللو" حول عازف طموح يكتشف أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية,

"تشيللو" بطولة الممثل جيريمي آيرونز، سامر إسماعيل، وإلهام علي، ومهند الحمدي، وغسان مسعود وسعاد عبد الله، والعمل قصة وسيناريو رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ومن إخراج دارين بوسمان.

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