من هو النقيب محمود جمال فريد شهيد الواجب الوطني في أسوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



تضحيات مستمرة لحماية الوطن يواصل رجال الشرطة تقديم تضحيات عظيمة بأرواحهم في سبيل حماية الوطن والتصدي لكل الأعداء. وآخر تلك التضحيات، استشهاد النقيب محمود جمال فريد، الضابط الشاب الذي أُعطى حياته في مواجهة العناصر الإجرامية.



حياة النقيب محمود جمال فريد



وُلد الشهيد محمود جمال فريد عمر في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عام 1997. التحق بأكاديمية الشرطة وتخرج منها عام 2019. بعد عامين من الخدمة، تم تكريمه من قبل مدير أمن المنوفية، ثم تم تصعيده للعمل بإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية. عُين معاونًا لمباحث مركز تلا في مايو 2021، وبعد عدة أشهر أعلن زواجه ورُزق بمولودتهما سيليا محمود عام 2022. انتقل بعد ذلك للعمل بمركز كوم أمبو معاونا للمباحث، حيث حقق نجاحات كبيرة.



ترقية وإنجازات



في يوليو 2023، رُقي الضابط محمود جمال فريد إلى رتبة نقيب، وكان يعمل معاونًا لمباحث كوم أمبو. استشهاد النقيب محمود ليس مجرد خسارة لأسرة واحدة، بل هو خسارة للبلد بأسره التي تفقد أحد أبطاله.



تفاصيل الحادث



استشهد ضابط الشرطة بمديرية أمن أسوان اليوم، بينما لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع القوات. بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، حيث تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها أحد العناصر الإجرامية الخطيرة. وعند محاولة استيقافها، بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد النقيب محمود جمال فريد.



ضبط العنصر الإجرامي



تمكنت القوات من القضاء على العنصر الإجرامي، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، وعدد 7 خزائن، وكمية كبيرة من الطلقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.