توجيهات جديدة من وزير الزراعة بشأن أسعار التقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم مختلف سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ وبأسعار وجودة مناسبة.

وكلف وزير الزراعة، وفق بيان اليوم الخميس، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية، للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية.

وشدد "فاروق"، أهمية على ضمان جودة التقاوي، وملائمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلًا عن توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، حيث وجه بتكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل، من خلال المعاهد البحثية المعنية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة للمزراعين، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم.

وأشار إلى أن ذلك يعد دورًا أصيلًا لوزارة الزراعة وهو توفير كل سبل الدعم الفني للمزارعين، من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.

واستعرض وزير الزراعة، مع مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين، بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع لمتابعة مناطق الإنتاج.

وأكد "فاروق"، أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين كل الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية، لتقديم الدعم للمزارعين، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.