شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى غدا السبت، على استاد المقاولون العرب، فى الجولة الثانية من دورى nile.

ويجرى أيمن الرمادى في مران اليوم خطة مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، ويدرس إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، حيث يفكر في منح حسين السيد فرصة الظهور الأول مع سيراميكا بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر، كما يعيد عبد الله مجدى للظهير الأيمن بعدما غاب عن مواجهة الأهلى.

ويغيب سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، عن فريقه أمام الإسماعيلى، حيث تعرض لإصابة قوية في الأنكل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الأهلى في الجولة الأولى من بطولة الدورى، والتي دخلها بديلا فى الشوط الثانى بدلا من رجب نبيل.

وغاب سعد سمير عن تدريبات سيراميكا الثلاثاء والأربعاء، ليخرج من حسابات أيمن الرمادى في مواجهة الإسماعيلى، لمعاناة اللاعب من هذه الإصابة.