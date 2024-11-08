الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق جنوب النقب والبحر الميت بعد رصد إطلاق صواريخ

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق جنوب النقب والبحر الميت بعد رصد إطلاق صواريخ".

وأمس، أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي أن "عملياتنا مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني وكذلك بالعمليات إلى عمق فلسطين المحتلة"، مضيفا "قرارنا مستمر في التعامل مع عمليات التمويه الإسرائيلية في نقل الملكية للسفن المرتبطة به كما جاء في إعلان الجيش اليمني".

وشدد على أنه "لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني".