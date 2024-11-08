أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، عن "إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم". في السياق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنه "تم إحاطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته غدعون ساعر بشأن الاعتداء على عدد من الإسرائيليين في أمستردام".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.