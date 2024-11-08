شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى وحب الشباب.. لهذه الأسباب ابتعد عن الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

حب الشباب، مشكلة جلدية شائعة، تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، من المراهقين إلى البالغين، وتلعب الهرمونات والإجهاد والجينات أدوارًا مهمة في التسبب في حب الشباب، كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن النظام الغذائي له أيضًا تأثير كبير، حيث ترتبط بعض الأطعمة بالالتهابات وتقلبات الهرمونات وردود الفعل الجسدية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا كنت تعاني من ظهور حب الشباب بشكل مستمر، فقد يكون من المفيد التفكير في دور نظامك الغذائي.

قائمة بالأطعمة المعروفة بتحفيز ظهور حب الشباب 1. الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع

الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع هي تلك التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة. تشمل الأمثلة الشائعة الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات السكرية والكربوهيدرات المصنعة الأخرى. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن النظام الغذائي الغني بالأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع يزيد من مستويات الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمونات الأندروجين وإنتاج الدهون، وكلاهما يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب.

كما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى حدوث التهاب، مما يجعل الجلد أكثر عرضة لظهور حب الشباب، من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي في تقليل شدة حب الشباب.

في دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، لاحظ المشاركون الذين تحولوا إلى نظام غذائي منخفض السكر تحسنًا كبيرًا في حب الشباب لديهم على مدى فترة 10 أسابيع.

2. منتجات الألبان

يرتبط الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى عادةً بحب الشباب، على الرغم من أن السبب الدقيق وراء ذلك لا يزال قيد البحث.

تشير بعض الدراسات إلى أن الهرمونات الموجودة في الحليب، وخاصة في الحليب منزوع الدسم، يمكن أن تؤثر على إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، والذي يعزز إنتاج الزيت، وبالتالي حب الشباب.

وجدت مراجعة في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن المراهقين الذين تناولوا المزيد من الحليب، وخاصة الحليب منزوع الدسم، لديهم معدلات أعلى من حب الشباب.

في حين قد لا يعاني الجميع من ظهور البثور بسبب منتجات الألبان، يوصي بعض أطباء الجلد بتقليل أو التخلص من تناول منتجات الألبان لمعرفة ما إذا كان لها أي تأثير على صحة الجلد.

3. السكر والأطعمة السكرية

لقد ثبت أن السكر، وخاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة، له ارتباط مباشر بحب الشباب. ترفع الأطعمة السكرية مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الأنسولين. يمكن أن يؤدي ارتفاع الأنسولين إلى تغيرات هرمونية تزيد من إنتاج الدهون. تسد الدهون الزائدة مسام الجلد، مما يخلق بيئة تزدهر فيها البكتيريا المسببة لحب الشباب.

أفادت دراسة نشرت في مجلة Cutis أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر والأطعمة السكرية كانوا أكثر عرضة لحب الشباب من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السكر.

4. الوجبات السريعة والأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة السريعة مثل البرجر والبطاطس المقلية والبيتزا على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة. يمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ظهور حب الشباب عن طريق خلق التهاب في الجسم ورفع مستويات الأنسولين. ربطت الدراسات بين الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة وزيادة خطر الإصابة بحب الشباب.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها BMC Dermatology أن المراهقين الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر يعانون من معدلات أعلى من حب الشباب مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يتناولونها.

كما تحتوي الوجبات السريعة عادةً على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي من المعروف أنها تعزز الالتهاب. وقد ارتبط اختلال التوازن بين أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية في الجسم بحالات مرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك حب الشباب.

5. الشوكولاتة

أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة إيجابية بين استهلاك الشوكولاتة وحب الشباب، وخاصة الشوكولاتة بالحليب. قد تكون الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وسكر أقل خيارًا أفضل لأولئك الذين يلاحظون ظهور حب الشباب بعد تناول الشوكولاتة.

