شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مواجهات قوية فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الجمعة ، مواجهات قوية فى سابع جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 5 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع هليوبلس وأصحاب الجياد مع سموحة والشمس مع المقاولون والزمالك مع هليوليدو والزهور مع المعادى.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.