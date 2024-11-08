شكرا لقرائتكم خبر عن زد يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لتجهيز لاعبيه قبل استكمال الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عب العاطي على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري عقب مباراته أمام الأهلي الليلة، من أجل تجهيز لاعبيه والحفاظ على حساسية المباريات التي اكتسبوها بعد خوض جولتين من عمر مسابقة الدوري، وكذلك تجهيز اللاعبين البدلاء.

ويبحث الجهاز الإداري لفريق زد خوض أكثر من مباراة ودية في الفترة القادمة، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين وتجهيز كل اللاعبين، لتصحيح المسار بل استكمال منافسات الدوري المصري.

ويلتقي اليوم الأهلي مع زد في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولين العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.