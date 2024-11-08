شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

يُنهي مسئولو الأهلي إجراءات سفر ثنائي محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأحمر إلى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع إلى فحوصات ومتابعة لدى أحد الأطباء المُتخصصين هناك من أجل معرفة مدى استجابتهما للبرنامج التأهيلي الذي يخضعان له منذ فترة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها كلاً منهما. ويقوم الجهاز الإداري للنادي بإنهاء إجراءات السفر مع سفارة النمسا بالقاهرة .

وأجرى كريم فؤاد يوم 30 أغسطس الماضي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لفترة تأهيل بالنادي .

فيما خاض محمد هاني فترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة ، ويُحدد الخبير النمساوي الذي سيُتابع حالة محمد هاني وكريم فؤاد تطورات تأهيل الثنائي والمراحل المُتبقية في التأهيل.

