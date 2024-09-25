لا بدائل.. مدبولي مُعلقًا على زيادة الأسعار: لسنا سعداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة الأسعار الحالية ردًا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع: أتحدث هنا كمواطن مصري، وحجم التحدي في المنطقة حاليًا والعالم رهيب، ولا توجد بؤرة بالعالم حاليًا إلا وتعاني من مشاكل حادة وغير مسبوقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، التحدي الأكبر لأي حكومة حاليًا هو كيفية الحفاظ على أمان واستقرار الدولة، وتأمين احتياجات مواطنيها بأقصى قدر من الجهد وبأقل قدر من المعاناة للمواطن، ولكن بالتأكيد كل العالم يُعاني حاليًا وكل الدولة على حسب مستوياتها حتى الدولة الكبرى لديها تحديات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد لست سعيدًا بزيادة الأسعار التي تحدث في الأسعار، ولكني شرحتها أكثر من مرة، ونحاول أن نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء ولكن في الإطار الذي نتحمله.

وأكمل رئيس الحكومة: عندما يحدث تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن، بالتأكيد نكون غير سعداء، ولكن لا يوجد بديل آخر لدينا سوى التحرك لضمان استدامة تقديم الخدمات.

وأكمل: لما خدنا قرار بعدم قطع الكهرباء أدى إلى زيادات علينا بمتوسط من 300 إلى 350 مليون دولار شهريًا في ضوء نمو الدولة والاحتياجات بهذا الشكل، وهذا رقم ليس بقليل، وسيزيد العام المقبل.