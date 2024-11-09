اليمن.. الآلاف يتظاهرون في مأرب تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - مظاهرة في مأرب تنديدا بجرائم الاحتلال بحق سكان غزة

احتشد آلاف المواطنين الجمعة، في مدينة مأرب، في مظاهرة شعبية، تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة والصمت العربي جراء المجازر الوحشية في القطاع منذ أكثر من عام.

وأكد المشاركون، إدانتهم الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد بيان المسيرة، أن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتكرار مشاهد المجازر المروعة المرتكبة بحق سكانه كل يوم، والتدمير الشامل والممنهج لكل منشآته ليست مجرد جرائم حرب عابرة بحق الفلسطينيين وحسب، بل هي مذبحة حقيقية لكل المبادئ والقيم الإنسانية جمعاً مما يستدعي تحركًا عالميًا فورياً لوقف هذا "النزيف الإنساني" المستمر.

واستنكر المتظاهرون، جرائم الإبادة في شمال غزة والحصار المفروض على القطاع بالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأشاروا إلى أن الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم لم يعد مقبولاً، وحملوا كل المتورطين مع الاحتلال والداعمين له كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.

ودعا المتظاهرون، مجلس الأمن الدولي وكافة الدول المؤثرة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الإبادة المستمرة في غزة للعام الثاني على التوالي على مرأى ومسمع العالم أجمع.