مجدداً.. سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق لقيامه بارتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة)، بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكي" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.