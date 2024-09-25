شهادات دراسية مزورة .. ضبط كيان تعلمي وهمي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية مقابل مادي في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول وعثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من الشهادات والملازم التعليمية في عدة مجالات، خطابات دعائية خاصة بالكيان، ورق مقوى معد لطباعة الشهادات، فلاش ميموري، ختم أكلاشيه، وإعلانات مطبوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.