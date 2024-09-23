عضو "منتجي الدواجن": نعيش مرحلة حساسة وزيادة السعر تجعلنا مجرمين في حق الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: محمود بكار

قال الدكتور محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إننا في مرحلة حساسة في صناعة الدواجن، ونطلب في المقام الأول ليس الدعم الحكومي فقط؛ بل الدعم الإعلامي، لأن الإعلام يثير المواطنين بطريقة ليست صحيحة، قائلًا: عندما يزيد السعر يصبح المنتجون أجرموا في حق الشعب".

وأضاف صالح، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، التي يديرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت"، أن صناعة الدواجن عريقة، وأنه حاليًّا لا يتم التصدير في مصر؛ بسبب أن منظمة الأوبئة العالمية قالت إن مصر بلد موبوءة بفيروس إنفلونزا الطيور، وعملنا بالاشتراك مع وزارة الزراعة مناطق معزولة يتم أخذ عينات منها كل شهر أو اثنين ويتم تصديرها.

وتابع عضو اتحاد منتجي الدواجن: الدولة كل فترة تقوم بعمل مبادرات مميزة؛ مثل مبادرة البنك المركزي ٥ و٧ في المئة، قائلًا: الناس بتسميها مقلب؛ لأن شركات عملت مشروعات وتوسعت، وبعدين المبادرة اتلغت، وتحولت من ٥ و٧ في المئة إلى 18%، وهذه من الأزمات في صناعة الدواجن.

وأكد صالح أننا بحاجة إلى تعديل تشريعي في قانون اتحاد الدواجن، وصندوق التعويضات به مبالغ كبيرة جدًّا، وكل عام وزارة المالية تأخذ منه ٢٥ في المئة، ولا يصرف منه إلا بموافقة وزير الزراعة، وهو ما لا يعود على الاتحاد بفائدة، رغم أن الصندوق هدفه دعم صناعة الدواجن وصرف التعويضات.

وتابع عضو اتحاد منتجي الدواجن بأن صناعة الدواجن أكثر من 50% استثمارات بها هي عربية.