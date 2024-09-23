مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطناً بجنسيات أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1602، و1603 لسنة 2024، الذي يسمح لـ 42 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 209.

وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

كما جاء نص القرار رقم 1602، أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمرو محمد سليمان إبراهيم وآخرهم محمد حسن إسماعيل إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص أيضًا القرار رقم 1603 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد وجدي صالح عبد الرحمن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.