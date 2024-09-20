الطرق الصوفية توضح موقفها من واقعة اتهام الشيخ التيجاني بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد قنديل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية.

قال قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إن الواقعة محل تحقيق من الجهات المعنية، وهناك قانون، والقضاء سيقول كلمته، والقضية الآن في سرايا النيابة.

وأوضح متحدث الطرق الصوفية أن شيخ الطريقة التيجانية المعتمد لدى المشيخة العامة للطرق الصوفية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني.

واستطرد المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية،" سبق وأعلنا أنه تم عزله في عام 2017؛ حفاظا على وحدة الطرق الصوفية وعدم انشقاقها، وتنقيتها من الشوائب.

وأكد أن الطرق الصوفية كان لها دور تنويري، بمشاركة العديد من كبار العلماء المتصوفين، وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور على جمعة مفتي الديار الأسبق، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، مشددا على أن الدعوة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.