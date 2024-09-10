برلماني: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني "خطوة مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. حيث تولي إدارة الحوار الوطني اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المجتمعية، وعلى رأسها قضية محو الأمية، التي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

وقال "محسب" في بيان اليوم، إن قوة المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، وهو حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور على أن التعليم حق مكفول للجميع. وأكد أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها. وأشار إلى أن الحوار الوطني نجح منذ اليوم الأول لجلساته في إذابة الجليد بين القوى السياسية ليجلس الجميع على مائدة واحدة يناقشون قضايا الوطن ويضعون حلولاً للتعامل معها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها، إذ تمثل تهديدًا لأمن البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القرى ومحافظات الوجه القبلي والمناطق النائية. وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في تلك المناطق. وأكد أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة على دعم بناء الإنسان المصري.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها. حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان "مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030"، وكثفت جهودها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية. وساهم ذلك في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل ست دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية. وأكد أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة التي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.