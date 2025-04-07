تضاعف القيمة الإجمالية المقفلة لـ Aptos على أساس سنوي رغم انخفاض سعر العملة الرقمية APT

سجلت شبكة “Aptos” نمو ملحوظ خلال العام الماضي، رغم انخفاض سعر العملة الرقمية APT بنسبة 47%.

حيث بلغت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في نهاية مارس 2025 نحو 1.03 مليار دولار، بعد أن تجاوزت هذا الحاجز لأول مرة في نوفمبر الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن “Messari”، فإن هذه القيمة تمثل زيادة بنسبة 109% بالدولار مقارنة بالعام السابق، و562% عند القياس بسعر العملة APT، ما يعكس توسع كبير في نشاط الشبكة.

هذا النمو ترافق مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات المستقرة على الشبكة، والتي تجاوزت مليار دولار في 24 مارس، أي أكثر من عشرة أضعاف مستواها قبل عام.

وقد ساهم في ذلك إطلاق العقود الأصلية لـ USDT وUSDC على Aptos، ما أدى إلى تدفقات كبيرة نحو الشبكة.

تضاعفت قيمة USDT بأكثر من ثمانية أضعاف لتصل إلى 680 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة USDC بنسبة 131% لتبلغ 295 مليون دولار.

على المستوى التقني، أطلقت Aptos Labs حلّين رئيسيين هما “Zaptos” و”Shardines”، يستهدفان تعزيز الأداء وزيادة القدرة على المعالجة.

تعمل “Zaptos” على تقليل زمن الوصول من خلال تحسين المعالجة المتوازية للكتل، في حين يقدّم “Shardines” محرك تنفيذ يُمكّن من توزيع المعاملات على عُقد متعددة، ما يرفع كفاءة الشبكة ويساهم في تحقيق هدفها بمعالجة مليون معاملة في الثانية.

في السياق المؤسساتي، تقدّمت شركة “Bitwise” بطلب لإطلاق صندوق تداول فوري APT ETF في الولايات المتحدة، مع تعيين “Coinbase Custody” كوصي للصندوق.

كما تم إطلاق صندوق تداول “Aptos Staking” في بورصة “SIX” السويسرية في نوفمبر الماضي، وخصص له بنك إسباني 2% من إجمالي حيازاته، ما يعكس تنامي الثقة المؤسساتية في مستقبل الشبكة.

تُصنّف Aptos حاليا في المرتبة الحادية عشرة من حيث القيمة الإجمالية المقفلة على مستوى شبكات البلوكشين، وفقا لبيانات “DefiLlama”.

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