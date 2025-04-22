شركة ستراتيجي تعلن عن عملية شراء كبيرة أخرى لعملة البيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة ستراتيجي (المعروفة سابقا باسم مايكروستراتيجي) عن تنفيذ عملية شراء كبيرة جديدة لعملة البيتكوين، لترتفع بذلك حيازتها من البيتكوين إلى 538,200 بيتكوين، ما يعزز موقعها كأكبر جهة مؤسساتية مالكة لهذه العملة الرقمية عالميا.

كشف “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، عن تفاصيل هذه الصفقة في بيان نُشر في وقت سابق اليوم.

وبحسب البيان، أنفقت الشركة نحو 555.8 مليون دولار لشراء 6556 بيتكوين، مما رفع المتوسط الإجمالي لتكلفة الشراء في هذه العملية إلى 84,785 دولار لكل بيتكوين.

ويُرجح أن هذه الصفقة تمت خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 87,000 دولار في وقت لاحق واستقر عنده في الغالب.

وبذلك، يصل إجمالي ما أنفقته شركة ستراتيجي على تراكم البيتكوين إلى 36.47 مليار دولار، بمتوسط تكلفة إجمالية قدرها 67,766 دولار للعملة الواحدة.

ووفقا للأسعار الحالية، تُقدّر الأرباح غير المحققة للشركة بنحو 10 مليار دولار.

من جهة أخرى، أبدى سهم الشركة مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات الاقتصادية الأخيرة، ومنها تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

وعلى الرغم من تراجع سعر السهم إلى 230 دولار خلال موجة البيع التي شهدها السوق قبل أسبوعين، تمكن السهم من التعافي ليُغلق عند نحو 320 دولار يوم الجمعة، محققا ارتفاعا شهريا بنسبة 4%.

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