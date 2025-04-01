سوق الكريبتو على موعد مهم متعلق بكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن ممتلكاتها من البيتكوين

حدث الكثير في سوق الكريبتو منذ تولي “دونالد ترامب” منصب الرئاسة الأمريكية، حيث أقر بالبيتكوين ودوره، والرغبة في جعله أصل احتياطي في الخزانة الأمريكية رفقة عملات رقمية بديلة أخرى.

كرر الرئيس الأمريكي الخطابات حول البيتكوين بشكل متكرر كما قدم عدة أوامر تنفيذية حول التسهيل لشركات الكريبتو كما اقترح عملة الريبل وكاردانو وسولانا أن تكون ضمن الاحتياطي الأمريكي وهو ما لاقى انتقادات من عدة جهات وأسماء في سوق الكريبتو.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستمضي قدما في اعتماد هذه العملات الرقمية البديلة أم لا.

لكن كل هذا الغموض من المتوقع أن ينتهي بحلول يوم السبت المقبل 5 أبريل.

إذ ووفقا لوثيقة رئاسية نُشرت في 11 مارس، يجب على جميع الوكالات الفيدرالية الإبلاغ عن حيازاتها من البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى إلى وزير الخزانة في غضون 30 يوم من صدور الأمر.

كما أمر وزير الخزانة بإنشاء مكتبين لإدارة الأصول الرقمية الحكومية.

سيحتفظ الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين بالبيتكوين المُكتسب من خلال المصادرة الجنائية أو المدنية، ولن يتم بيعه، مما يجعله بمثابة “حصن وملاذ آمن رقمي” لتخزين القيمة على المدى الطويل.

من المتوقع أن تُفصح وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى عن حيازاتها من البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في 5 أبريل، تماشيا مع التوجيه المقدم من الرئيس “ترامب”

لذا سيتم قريبا توضيح ما إذا كانت XRP وSOL وADA التي ذكرها الرئيس سابقا ستُدرج ضمن المخزون الوطني للأصول الرقمية أم سيتم التراجع عن المقترح؟

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