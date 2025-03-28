شركة Crypto.com تعلن رسميا انتهاء تحقيقات هيئة SEC تجاهها: التفاصيل

مؤخرا، انضمت شركة كريبتو دوت كوم (crypto . com) للشركات التي سحبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إدعائها تجاهها.

حيث وفي بيان رسمي من شركة كريبتو دوت كوم مفاده أن هيئة SEC لن ترفع دعوى قضائية ضد الشركة وأنها تنازلت عن التحقيقات التي قامت بها والتي كانت بصدد تحضيرها للمتابعة القضائية.

جدير بالذكر أنه ومنذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” سدة الحكم تغيرت النظرة لسوق الكريبتو وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر قبولا للعملات الرقمية وهو ما يظهر في السياسات المخففة تجاه الشركات الناشطة في القطاع.

كما تغير رئيس هيئة SEC وعدة موظفين واستبدلو بآخرين أكثر انفتاحا وقبولا للعملات الرقمية المشفرة والبلوكشين، وهو ما علق عليه “نيك لوندغرين”، كبير المسؤولين القانونيين في Crypto.com، في بيانه قائلا:

في ظل الإدارة السابقة، استغلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سلطتها الممنوحة من الكونغرس وحاولت توسيعها بهدف الإضرار بقطاع لم يكن رئيس الهيئة السابق راضيا عنه. من المؤسف أننا اضطررنا لتحمل هذا التحقيق الذي استمر لسنوات ورفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لحماية سيادة القانون.

فور إعلان انتهاء التحقيقات من هيئة SEC تجاه شركة كريبتو دوت كوم ارتفع سعر العملة الرقمية التابعة للمنصة والتي تحمل الرمز CRO بشكل ايجابي كردة فعل على الخبر.

إنهاء القضية جاء تزامنا مع الشراكة التي عقدتها شركة كريبتو دوت كوم مع شركة “ترامب ميديا” التابعة للرئيس “دونالد ترامب”.

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