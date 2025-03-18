اختراق أمني جديد لمنصة "Four.Meme" وسرقة 174 ألف دولار

تعرضت منصة “Four.Meme”، القائمة على بلوكشين بينانس “BNB Chain”، لاختراق صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعليق تجمع سيولتها على “PancakeSwap”.

كشفت شركة الأمن “SlowMist” أن الهجوم استغل ثغرة في العقد الذكي للمنصة، مما مكّن المهاجم من تجاوز قيود التحويل والتلاعب بالأسعار.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنصة لهجوم، إذ فقدت سابقا 183,000 دولار بسبب ثغرة مشابهة.

في هذا الاختراق، حصل المهاجم على عملات “Four.Meme” قبل إطلاقها رسميا، ثم استغل ثغرة لإنشاء زوج تداول مزيف على “PancakeSwap”، مما سمح له بإضافة سيولة بسعر غير صحيح وسرقة الأموال.

تم تحويل 174 ألف دولار عبر عدة محافظ لغسل الأموال، مع استخدام عقود “PancakeSwap” المختلفة لإخفاء الأثر.

وردا على الحادثة، أوقفت “Four.Meme” عمليات الإطلاق وأعلنت عن خطة لتعويض المستخدمين المتضررين.

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