- 1/2
- 2/2
تخضع شركة OKX للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن دورها المحتمل في غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار ناتجة عن اختراق Bybit.
ناقشت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) القضية في اجتماعها في 6 مارس، مع التركيز على مدى خضوع OKX للوائح MiCA الجديدة التي تُنظم سوق العملات المشفرة.
يرى بعض المنظمين أن ارتباط OKX بالموقع الرئيسي للمنصة وكيانها في سنغافورة قد يجعلها خاضعة للوائح، رغم إعفاء المنصات اللامركزية.
كما أُثيرت مخاوف بشأن انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب صلة القراصنة المزعومة بالهجوم.
رفضت OKX هذه الادعاءات، مؤكدة أن منصتها تعمل مثل غيرها من خدمات العملات المشفرة ولا تسهّل المعاملات غير المشروعة.
وأوضحت أنها جمدت الأموال المشبوهة فورا وقدّمت أدوات لتعقب العناوين المرتبطة بالقراصنة.
واتهمت Bybit بنشر معلومات مضللة، مشيرة إلى أن التحقيق يندرج ضمن نقاش أوسع حول تنظيم التمويل اللامركزي وليس استهداف مباشر لها.
اقرأ أيضا:
انخفاض نسبة القيمة السوقية المُحققة (MVRV) للبيتكوين إلى أدنى مستوياتها السنوية: هل هي فرصة للشراء؟
تأجيل قرار هيئة SEC بشأن صندوق XRP التابع لـ Grayscale
كانت هذه تفاصيل خبر منصة OKX ترد على إدعاءات غسل الأموال المسروقة من Bybit لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.