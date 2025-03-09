بينانس تتخذ إجراءات ضد صانع السوق لـ Gps وShell بسبب مخالفات السوق: التفاصيل

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أعلنت بينانس عن اتخاذ إجراءات ضد أحد صناع السوق المرتبطين بمشروعي “GoPlus Security” وعملته الرقمية (GPS) ومشروع “MyShell” وعملته الرقمية (SHELL)، بعد اكتشاف سلوك غير طبيعي.
أوضحت المنصة أنها ألغت ومنعت أي أنشطة أخرى لصناعة السوق من قبل هذا الطرف، إضافة إلى مصادرة العائدات لتعويض المستخدمين المتضررين، على أن يتم الإعلان عن خطة التعويض لاحقا من قبل المشاريع المعنية.
أكدت بينانس على ضرورة التزام صناع السوق المعتمدين بالمبادئ المحددة، والتي تشمل ضمان سيولة كافية، والحفاظ على انتشار سعري مستقر، ومنع اضطرابات السوق.
كما شددت على أنها ستتخذ إجراءات إضافية ضد أي صناع سوق يخالفون هذه القواعد، وذلك لحماية مستخدميها وتعزيز الشفافية في النظام البيئي للعملات المشفرة.
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