هل يستقر سعر الايثيريوم بعد الانهيار الأسبوعي بنسبة 20%؟ نظرة فنية على الايثيريوم!

شهد سعر الايثيريوم انخفاض حاد خلال الأيام القليلة الماضية، متجاوزا مستويات الدعم الرئيسية، ما يثير تساؤلات حول مدى استمرار الاتجاه الهبوطي.

فيما يلي تحليل ونظرة فنية على الرسم البياني للايثيريوم من إعداد المحلل “إدريس ديراخشي”:

التحليل الفني للايثيريوم:

الرسم البياني اليومي:

يتراجع سعر الايثيريوم بسرعة منذ كسره للمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والموجود عند مستوى 2900 دولار تقريبا.

كما انخفض سعر الايثيريوم دون مستويات 2700 دولار و2350 دولار، وهو الآن يختبر دعم رئيسي عند 2100 دولار. في حال فشل هذا المستوى في الصمود، فقد يتجه السعر نحو 1750 دولار خلال الأشهر المقبلة.

الرسم البياني لمدة 4 ساعات:

يواصل الايثيريوم تسجيل قمم وقيعان منخفضة منذ شهرين، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.

حاليا، يشكل مستوى 2100 دولار دعم رئيسي لسعر الايثيريوم، وقد يشهد السعر انتعاش مؤقت إذا تجاوز سعر العملة مستوى 2400 دولار.

ولكن إذا فقد سعر الايثيريوم هذا المستوى أيضا، فقد يكون هناك هبوط أكثر حدة.

يرى بعض المحللين أن انهيار الايثيريوم الأخير كان مدفوع بسوق العقود الآجلة، لكن تحليل الفائدة المفتوحة يشير إلى عكس ذلك.

فعلى الرغم من الانخفاض الكبير في السعر، لم تنخفض الفائدة المفتوحة بشكل متناسب، مما يشير إلى أن البيع الحالي يأتي بشكل أساسي من سوق العقود الفورية، وليس بسبب التصفية الواسعة في العقود الآجلة.

قد يعني ذلك أن السوق لا يزال عرضة لموجة بيع أعمق إذا حدثت تصفية أوسع نطاقا.

لذا، يحتاج المستثمرون إلى مراقبة تطورات السوق عن كثب لتحديد ما إذا كان الاتجاه الهبوطي سيستمر أم أن هناك فرصة للارتداد.

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