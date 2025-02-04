شراكة محتملة بين شركة الريبل وكاردانو قد تُعلن الشهر المقبل!

تزايدت التكهنات حول شراكة محتملة بين الريبل وكاردانو بعد تصريحات “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو، الذي أكد استمرار المحادثات مع قيادة الريبل بشأن دمج العملة المستقرة RLUSD في نظام كاردانو.

أشار “هوسكينسون” إلى أن إعلان مهم قد يصدر في مارس، بعد انتهاء شركة الريبل من ترتيباتها التنظيمية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

يمكن أن تؤثر هذه الشراكة بشكل إيجابي على أسعار ADA وXRP، خاصة في ظل التراجع الأخير في السوق.

تقدم عملة RLUSD:

أطلقت شركة الريبل عملتها الرقمية المستقرة “RLUSD” في أبريل 2024، وبعد اجتياز مراحل الاختبار حصلت على موافقة هيئة “NYDFS” في ديسمبر.

يتم تداول العملة المستقرة الخاصة بالريبل حاليا في منصات مثل “Bitstamp” و”Uphold”، وحققت العملة قيمة سوقية تجاوزت 100 مليون دولار، مما يعزز مكانتها في سوق العملات المستقرة رغم المنافسة القوية من USDT وUSDC.

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