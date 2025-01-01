مجموعة سويسرية تطرح اقتراح لتكليف البنك المركزي السويسري باحتياطي البيتكوين

قدمت مجموعة سويسرية اقتراح يلزم البنك الوطني السويسري (SNB) دستوريا بإضافة البيتكوين إلى احتياطياته.

تم تسجيل الاقتراح رسميا في الجريدة الرسمية السويسرية في 31 ديسمبر 2024، ويتطلب جمع 100,000 توقيع خلال 18 شهر لإجراء استفتاء عام بحلول منتصف عام 2026.

يقود المبادرة شخصيات بارزة مثل “جيو زانجانيه” من شركة التيثر و”إيف بينايم” من مؤسسة “2B4CH”.

السياق العالمي لتبني البيتكوين:

شهد عام 2024 ازدهار كبير في اعتماد البيتكوين، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على صناديق البيتكوين المتداولة وإدراجه كقضية محورية في الانتخابات الأمريكية.

وتجاوزت قيمة البيتكوين حاجز 100,000 دولار وسط تبني واسع النطاق.

دول مثل “السلفادور” و”بوتان” تمتلك احتياطي بيتكوين كبير، بينما تناقش حكومات في سويسرا، البرازيل، وبولندا فكرة تعزيز احتياطياتها بالبيتكوين.

أما روسيا، فقد أكدت استخدامها البيتكوين لتسوية مدفوعات دولية، ما يزيد الزخم السياسي العالمي لدعم العملات الرقمية المشفرة.

تحديات تبني البيتكوين كاحتياطي رسمي:

رغم الدعم المتزايد، فإن اعتماد البيتكوين كاحتياطي رسمي يثير تساؤلات عن تأثيره على النفوذ الاقتصادي للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، التي قد تواجه تحديات إذا زاد التوسع في استخدام البيتكوين ما يعني التقليل من دور الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية.

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