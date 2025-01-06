الامارات | رياضيون: الوقت غير مناسب لتغيير بينتو.. والأولوية لتصحيح مسار المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد رياضيون على أن الوقت غير مناسب لاستبدال المدرب البرتغالي، باولو بينتو، بمدرب آخر، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، على الرغم من الإخفاق الكبير الذي صاحب مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي الـ26 في الكويت، وخروجه من الدور الأول دون أن يحقق أي فوز في ثلاث مباريات خاضها بالبطولة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب أمامه استحقاق مهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي يمتلك فيها حظوظاً للتأهل المباشر إلى المونديال».

وأوضحوا: «يجب على بينتو معالجة الأخطاء الفنية في المنتخب، والاستفادة من العناصر التي حصلت على الجنسية الإماراتية، أخيراً، في خلق منتخب قوي، بجانب تغيير طريقته في التعامل مع اللاعبين والمباريات، لأن النهج الذي يسير عليه المدرب حالياً أثبت عدم جدواه، وبات بحاجة إلى إصلاح وإعادة ضبط، سواء على اختيارات اللاعبين أو حتى طريقة اللعب، وكذلك عملية التجهيز للمباريات».

ويحتل المنتحب المركز الثالث في ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، خلف كل من المنتخب الإيراني المتصدر بـ16 نقطة، والأوزبكي الوصيف برصيد 13 نقطة، في وقت يتأهل منتخبان بصورة مباشرة إلى المونديال.

الوقت غير مناسب

وقال المحلل الفني أحمد حماد: «الوقت غير مناسب لاستبدال بينتو والتعاقد مع مدرب جديد، كون المنتخب أمامه استحقاق مهم جداً، وهو المباريات المتبقية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، لكن على المدرب أن يستمع إلى آراء الشارع الرياضي والفنيين في ما يخص أسلوبه في تدريب الأبيض، وعليه أن يغير في بعض الأحيان من طريقته الحالية، سواء على صعيد اختياراته للاعبين أو طريقة اللعب، بجانب أهمية الحصول على وقت كاف في عملية تجهيز المنتخب، وكل هذه الأمور تحسب على بينتو وليست له».

وأضاف حماد: «رغم أن بينتو مدرب صاحب خبرة وتجربة كبيرة، إلا أن الملاحظات عليه كثيرة، واتضح للجميع أن المسار الذي يسير عليه حالياً بحاجة إلى إعادة ضبط بما يتماشى مع مصلحة كرة الإمارات».

وأكمل حماد: «المحللون والمعلقون الرياضيون الذين وجدوا في كأس الخليج في الكويت، كانوا مصدومين من الصورة التي ظهر بها المنتخب، خصوصاً أنه ذهب إلى البطولة مرشحاً للقب، لكنه فاجأ الجميع».

وتابع: «صحيح أن المنتخب بتصفيات المونديال فاز على منتخبي قيرغيزستان وقطر، لكن الشكل الذي ظهر به لم يكن جيداً، ويجب عدم تضييع الوقت في البحث عن مدرب جديد، خصوصاً أن المنتخب قطع حالياً نصف المشوار، وأصبح وضعه جيداً نوعاً ما في التأهل إلى المونديال، بعدما بات قريباً من المركز الثاني في المجموعة، لذلك يجب استمرار بينتو بشرط معالجة الأخطاء».

التقييم الحقيقي

من جهته، قال المحلل الفني عنتر مرزوق: «نتائج المنتخب في البطولة الخليجية لم تكن جيدة، وكانت تنقصه بعض الأمور مثل طريقة اللعب التي يعتمدها المدرب، ومن بينها الاعتماد على مهاجم وهمي في ظل عدم وجود مهاجم صريح، بجانب عدم تأقلم بعض اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب أخيراً، مع العناصر القديمة، إضافة إلى الأخطاء الفردية التي حدثت من بعض اللاعبين، كما أن المدرب نفسه لديه أخطاء، لكن لا يمكن تحميله المسؤولية كلها وحده، وأيضاً هناك بعض اللاعبين الذين لا يستحقون اللعب في المنتخب الذي يحتاج إلى نجوم بمواصفات خاصة».

وأضاف «في حال جلس اتحاد الكرة مع المدرب لكي يغير من بعض الأمور في فكره، عليه أن يضمن بقاء المدرب، ويقيم على أساس تصفيات المونديال، وليس كأس الخليج إذ بإمكان الأبيض مع قليل من الحظ التأهل إلى المونديال».

علي صالح

وقال رئيس مجلس إدارة نادي كلباء السابق، عيسى الذباحي، إن «الوقت غير مناسب لتغيير بينتو بمدرب آخر، كما يطالب الشارع الرياضي، على الرغم من الأخطاء الفنية الأخيرة التي وقع فيها خلال المشاركة في بطولة كأس الخليج».

وأضاف: «اتحاد الكرة مطالب بالجلوس مع المدرب ومساءلته لتصحيح مسار المنتخب، وإعادة ضبط الأمور ومواصلة البحث عن بطاقة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم».

وتابع: «هناك لاعبون يجب على بينتو إعادة النظر في إمكاناتهم وتقديرهم، إذ لا أتفق معه في استبعاد لاعب الوصل علي صالح، كونه من أفضل اللاعبين الموجودين في ملاعب الإمارات».

علي حميد: نسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم مع بينتو أقل من 50%

قال المعلق الرياضي والمحلل الفني علي حميد: «تجب مساءلة بينتو، والنقاش معه، كون هناك أخطاء حدثت في المنتخب، وأتساءل من المسؤول عن هذه الأخطاء، هل هو المدرب أم اتحاد كرة القدم؟».

وأوضح: «للأسف، اتحاد الكرة ليست لديه لجنة فنية أو لجنة منتخبات بعدما تم حلها، لذلك فإن وجود اللجنة أمر ضروري جداً لمساءلة المدرب أو النقاش معه حول خياراته وطريقة لعبه».

وأضاف: «لست مع استمرار بينتو في تدريب المنتخب، عطفاً على نتائج وأداء المنتخب، وما تسبب فيه من فشل، خصوصاً أنه يمتلك عناصر ممتازة جداً من اللاعبين الذين كان بإمكانهم خلق الإضافة المطلوبة للمنتخب، خصوصاً مع وجود لاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، لكنه لم يستطع أن يسخّر إمكانات هؤلاء اللاعبين لمصلحة المنتخب، إضافة إلى أن المدرب في كل مباراة يلعب بتشكيل مختلف، بجانب كثرة التغييرات التي يقوم بها، والأخطاء الفنية التي تتكرر من مباراة إلى أخرى، بجانب أن علاقته مع بعض اللاعبين لم تكن جيدة، بدءاً من موضوع مشكلته مع اللاعب بندر الأحبابي، ثم علي مبخوت، وكذلك مع علي صالح».

وعن المدرب البديل الذي يمكن أن يرشحه لخلافة بينتو، قال علي حميد: «أرشح المدرب الوطني، حسن العبدولي، مساعد مدرب المنتخب السابق مهدي علي، فهو يعد أفضل مدرب للمنتخب في هذه المرحلة، كوني أعرف قدراته وإمكاناته الفنية، خصوصاً أن هناك أسماء جديدة مؤثرة ستنضم إلى المنتخب في الفترة المقبلة، لكن قناعاتي بأن اتحاد الكرة سيبقي على بينتو وفي حال استمراره فإن نسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم ستكون أقل من 50%».