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مدينة “فانكوفر” توافق على استكشاف البيتكوين كأصل احتياطي

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شوقي دليمي 0 تبليغ

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صوّت مجلس مدينة “فانكوفر” لصالح اقتراح يقوده العمدة “كين سيم” لاستكشاف استخدام في العمليات المالية البلدية.

يشمل الاقتراح دراسة إمكانية الاحتفاظ بالبيتكوين كأصل احتياطي وقبوله كوسيلة للدفع، في خطوة تهدف إلى جعل فانكوفر مدينة صديقة للبيتكوين.

التفاصيل:

حصل الاقتراح على دعم ستة مستشارين من المجلس، بينما تعهد العمدة بالتبرع بمبلغ 10,000 دولار من البيتكوين للمدينة كمساهمة رمزية.

يرى “سيم” أن استخدام البيتكوين قد يساعد في حماية القوة الشرائية للمدينة من التضخم.

واجه الاقتراح انتقادات من وزارة الإسكان والشؤون البلدية، التي أكدت أن اللوائح الحالية لا تعترف بالعملات المشفرة كوسيلة دفع للخدمات البلدية، ولا تسمح للحكومات المحلية بالاحتفاظ بأصول رقمية.

كما أثار عضو المجلس “بيت فراي” مخاوف بشأن إمكانية استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية، مشيرا إلى سجل المدينة في مكافحة غسيل الأموال.

تم تكليف موظفي المدينة بتقديم تقرير مفصل بحلول الربع الأول من عام 2025، يشمل تحليل المخاطر والفوائد والتحديات المحتملة.

وستتم الاستعانة بخبراء ماليين ومختصين في العملات المشفرة للمساعدة في التقييم.

يتماشى هذا التحرك مع زيادة تبني البيتكوين على مستوى عالمي.

في سويسرا، أقر “كانتون برن” مؤخرا اقتراح لاستكشاف تعدين البيتكوين دون التأثير على استقرار شبكة الطاقة، مما يشير إلى تنامي الزخم نحو دمج البيتكوين في استراتيجيات الاقتصاديات الدولية والمحلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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