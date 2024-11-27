مؤسس “ستيلار” مصرحا: “ستيلار” XLM مختلفة جدا عن الريبل

قبل التطرق لمحور المقالة نعرج بلمحة تعريفية قصيرة حول “جيد ماكالب” مؤسس “ستيلار”.

“جيد ماكالب”: مبرمج ورجل أعمال أمريكي ولد سنة 1975.

أشتهر في أول الأمر كونه من مؤسسي أول منصة لتبادل البيتكوين “Mt. Gox” والذي باع حصته في الشركة ليشارك لاحقا في تأسيس كل من الريبل والستيلار.

ساهم “جيد ماكالب” في إطلاق منصة “Mt. Gox” سنة 2010 رافعا هدف بأن تصبح أكبر منصة تداول للبيتكوين مقابل الدولار وهو ما حصل وبعدها يبيعها لغيره سنة 2011.

كما ساهم في تأسيس مشروع الريبل ليبيع أيضا حصته ويخرج منها ويتجه نحو تأسيس مشروع مشابه ومنافس وهو مشروع “الستيلار”.

مؤخرا أكد “جيد ماكالب”، مؤسس مؤسسة تطوير ستيلار (SDF)، أن شبكة ستيلار تختلف بشكل كبير عن الريبل، مشيرا إلى اختلاف الكود وآلية الإجماع والميزات، بالإضافة إلى دعم ستيلار للعقود الذكية.

جاءت هذه التصريحات بعد تعليقات ساخرة من “تشارلز هوسكينسون” في بث مباشر، حيث لفت الانتباه إلى قدرات ستيلار ومالذي يميزها عن ريبل.

مؤخرا حظيت “ستيلار” بمزيد من الاعتراف بعد اختيارها ضمن الشبكات المؤهلة لمشروع عملة “وايومنغ” المستقرة المدعومة من الدولة “WYST”.

في الوقت الحالي يواصل “ماكالب” الترويج لإمكانات مشروع “ستيلار”، واصفا إياها بأنه المشروع “الأكثر استخفافا والأقل فهما”، مشيرا إلى أن “ستيلار” تسجل معاملات يومية تفوق معظم الشبكات الكبرى، بما في ذلك عشرة أضعاف عدد معاملات الإيثيريوم.

شهد سعر العملة الرقمية XLM الخاصة بمشروع “ستيلار” ارتفاع ملحوظ مؤخرا، لتعكس بذلك ارتباط قوي مع عملة الريبل XRP بالرغم من اختلافهما الجوهري في البنية والوظيفة وبالرغم من التأكيد على ذلك من طرف “ماكالب”.

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