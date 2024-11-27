إدارة “ترامب” تقترح تحويل الإشراف على سوق العملات المشفرة إلى لجنة تداول السلع الآجلة CFTC

وفقا لتقرير من قناة “FOX Business”، تخطط الإدارة القادمة لـ “دونالد ترامب” لتوسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتشمل الإشراف على سوق العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار.

يهدف هذا التوسع إلى تقليص نفوذ لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التي اتسمت بقيود صارمة على صناعة العملات المشفرة في عهد الرئيس “بايدن” ورئيس اللجنة “غاري جينسلر”، الذي أعلن عن استقالته المقررة في 20 يناير مع بداية ولاية “ترامب”.

ستتولى لجنة تداول السلع الآجلة الإشراف على الأسواق الفورية للأصول الرقمية التي تصنف كسلع، مثل البيتكوين والايثيريوم، بالإضافة إلى تنظيم البورصات التي تتداول هذه الأصول.

هذه الخطة تمثل تغييرا جوهريا في الإطار التنظيمي، حيث لا توجد حاليا جهة رقابية واضحة لهذا السوق.

أعرب “كريس جيانكارلو”، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة عن ثقته في قدرة اللجنة على تولي هذا الدور الجديد فورا مع توفير التمويل والقيادة المناسبة.

وأضاف أن اللجنة كانت من أوائل الجهات التنظيمية التي اعتبرت البيتكوين سلعة في عام 2015.

رغم ذلك، فإن الموارد المتاحة للجنة تداول السلع الآجلة تعتبر محدودة مقارنة بلجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث تبلغ ميزانية الأولى 400 مليون دولار فقط مقارنة بـ2.4 مليار دولار للثانية.

كما توظف اللجنة 700 شخص مقابل 5300 موظف في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

أشار “روستين بهنام”، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة المنتهية ولايته، إلى أن حوالي نصف الإجراءات القانوينة هذا العام استهدفت شركات الكريبتو، رغم غياب تفويض واضح لتنظيم السوق.

من المتوقع أن يوفر هذا التوسع في الصلاحيات وضوح تنظيمي أكبر للشركات والمتداولين في سوق الكريبتو، مما يعزز الثقة في هذا القطاع سريع النمو.

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