انخفاض في أسعار أسهم "MicroStrategy" تزامنا مع تقلبات سوق العملات المشفرة

شهدت أسهم شركة “MicroStrategy” التي يرمز لها بـ (MSTR) انخفاض حاد بنسبة 35% خلال أسبوع، بعد أن تراجع السهم من ذروته عند 535 دولار في 21 نوفمبر إلى 340 دولار يوم الثلاثاء، قبل أن يغلق عند 353 دولار وفقا لبيانات Google” Finance”.

هذا التراجع الكبير أدى إلى محو نحو 30 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة في أربعة أيام تداول فقط، وهو من بين أكبر الانخفاضات في تاريخ الشركة.

يتزامن هذا الانخفاض مع تراجع سعر البيتكوين بنسبة 9% عن أعلى مستوى له والمسجل في 22 نوفمبر.

وعلى الرغم من الأداء القوي السابق لسهم “MicroStrategy” الذي تفوق على البيتكوين بنحو ثلاثة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، شهد الأسبوع الماضي زيادة كبيرة في التقلبات، حيث انخفضت أسهم “MicroStrategy” بأكثر من أربعة أضعاف نسبة انخفاض البيتكوين.

هذا ولم يكن سهم MSTR الوحيد الذي شهد انخفاض إذ انخفض سهم شركة “كوين بيس” (COIN) بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 295 دولار.

كما تأثرت أسهم شركات التعدين مثل “ماراثون ديجيتال” (MARA)، التي خسرت 5.5% لتتداول عند 25 دولار، و”ريوت بلاتفورمز” (RIOT) التي تراجعت بنسبة 7.4% لتصل إلى 11.17 دولار.

في سوق الكريبتو، حافظت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة على مستوى 3.40 تريليون دولار، بينما هبط سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 91,000 دولار قبل أن يتعافى إلى 94,000 دولار في وقت نشر هذه المقالة.

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