شركة FTX تقاضي بينانس ومؤسسها بسبب نزاع إعادة شراء أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار

في خطوة جديدة ضمن إجراءات الافلاس، رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد بينانس ومديرها التنفيذي السابق “CZ”، مطالبة باسترداد 1.8 مليار دولار.

قُدِّمت الشكوى في 10 نوفمبر وتستند إلى اتهام بتحويل مالي احتيالي بين الطرفين.

تتعلق الدعوى بصفقة أبرمت في عام 2021، حيث اشترت FTX حصص كانت تمتلكها بينانس في شركتي FTX International وFTX US، مقابل 1.76 مليار دولار.

ووفقا للدعوى، تم تمويل الصفقة من عملات مشفرة تخص FTX، بما في ذلك عملة FTT وBNB وBUSD، في وقت تشير فيه FTX إلى أنها وشركتها الشقيقة Alameda Research قد واجهتا صعوبات مالية منذ نشأتهما، مما يجعل إعادة شراء الأسهم معاملة احتيالية.

فيما يتعلق بـ “CZ”، فقد خرج من الحجز الأمريكي في سبتمبر بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وذكر في مقابلة أنه يتلقى عروضا لبيع حصته في بينانس، حيث يمتلك حوالي 90% من الشركة، وتُقدّر ثروته بـ 61 مليار دولار، مما يجعله من أبرز الأثرياء في مجال العملات الرقمية المشفرة.

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