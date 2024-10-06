قوانين MiCA تُرغم "كوين بيس" على إزالة عملات رقمية مستقرة محددة في أوروبا

أعلنت “كوين بيس” أنها ستزيل بعض العملات الرقمية المستقرة من منصتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بحلول نهاية العام، استجابة للتغيرات التنظيمية القادمة التي تفرضها لائحة تنظيم سوق الأصول الرقمية المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي.

تأثير MiCA على سوق العملات الرقمية المستقرة:

ستدخل لائحة “MiCA” حيز التنفيذ الكامل في ديسمبر 2024، وتفرض معايير صارمة على مصدري العملات المستقرة، بما في ذلك متطلبات الشفافية والسيولة وحماية المستهلك.

استجابة لهذه اللوائح، ستتيح كوين بيس لعملائها في المنطقة الانتقال إلى عملات رقمية مستقرة متوافقة مع MiCA، مثل USDC وEURC الصادرتين عن شركة Circle، المرتبطتين بالدولار واليورو.

امتثال شركة Circle:

أعلنت شركة “Circle”، في يوليو 2024، عن تسجيلها كمؤسسة أموال إلكترونية في فرنسا، مما يسمح لها بإصدار عملاتها المستقرة USDC وEURC ضمن إطار MiCA في الاتحاد الأوروبي.

وقد حصلت الشركة على الترخيص من “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution”، الجهة التنظيمية المصرفية الفرنسية، كما أطلقت خدمة “Circle Mint” التي تمكن الشركات من سك واسترداد العملات المستقرة.

هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للامتثال للوائح الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمان في سوق العملات المستقرة في أوروبا، مما يشير إلى تحول كبير في مشهد العملات المشفرة في المنطقة.

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