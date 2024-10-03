تحليل متعمق لتصفية البيتكوين: الاتجاهات الحالية

لقد نمت عملة البيتكوين لتصبح أصلا عالميا حيث أصبح يتأثر تقييم السوق بالأحداث العالمية.

لقد أدت الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط إلى إعاقة تعافي عملة البيتكوين في سبتمبر.

بالنسبة لشهر أكتوبر، الذي يُعتبر تاريخيا شهرا إيجابيا للسوق، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.8٪ إلى 60683 دولار، مع إظهار التقلبات الحالية أن المزيد من الانخفاض قد يكون في المستقبل.

على مدار الأيام القليلة الماضية، تلت هذا الحدث تصفية مكثفة للغاية.

تُظهر بيانات السوق أنه تم تصفية أكثر من 700 مليون دولار حتى الآن في أكتوبر، حيث استحوذت عملة البيتكوين على جزء كبير من الرقم.

بشكل عام، يمكن اعتبار هذه التصفية وسيلة لإعادة ضبط السوق، حيث كان معظم المتداولين مفرطين في الاستدانة قبل الآن.

اتجاه سعر البيتكوين في شهر أكتوبر:

قد يكون من السابق لأوانه الحكم على الاتجاه لبقية الشهر حيث يتفاعل معظم المستثمرين إلى حد كبير مع الأحداث الكلية.

إن إلقاء نظرة على بعض بيانات الأداء هذه، مثل انخفاض حجم التداول بنسبة 16٪، يُظهر تراجع المشاعر.

هذا رد فعل يمكن تفسيره، حيث يفضل المستثمرون عدم الوقوع في موقف اقتصادي كلي من شأنه أن يقيد رأس مالهم.

على الرغم من الانحدار العام، يواصل المستثمرون المؤسسات شراء العملات الرقمية بمعدل يساوي أو أعلى من الكمية المستخرجة يوميا (وفقا للبيانات التي تم رصدها على Cryptoquant).

حاليا، حافظت عملة البيتكوين على مستوى الدعم عند 60 ألف دولار وقد تتقلب في نطاق 72 ألف دولار، وقد يأتي التوقع بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية وانتعاش السوق من الربع الرابع المتفائل تاريخيا لعملة البيتكوين.

العملات الرقمية البديلة:

تحافظ العملات الرقمية البديلة عموما على ارتباط عميق مع عملة البيتكوين.

من بين الجميع، تُظهر سولانا وكاردانو تقنية مثيرة للاهتمام جعلتهما يبرزان في المجتمع.

وبصرف النظر عن توقعات الأسعار الحالية، يبني كلاهما نظام بيئي قوي ومتنوع سيرتبط باستمرار برموزهما الأصلية.

على سبيل المثال، استمرت سولانا في التنافس على حصة من سوق DeFi.

مع 10.5 مليار دولار من القيمة الإجمالية، تم قفل أكثر من 77 مليون عملة SOL، مما أنشأ ندرة يمكنها دعم الأسعار على المدى الطويل.

بعيدا عن DeFi، أحدثث سولانا ضجة كمركز لدفع المعاملات بالتجزئة، مع نمو memecoin وDePIN بسرعة.

بالنظر إلى الصورة الأكبر، سيظل الطلب على SOL مرتفع باستمرار، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تخترق العملة مستوى 260 دولار أعلى مستوى على الإطلاق.

تعتبر كاردانو واحدة من أكثر بروتوكولات البلوكشين تطور في السوق.

ولكن مقابل 0.34 دولار، يعتقد الكثيرون أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بالنظر إلى أحدث التطورات.

دخلت كاردانو مؤخرًا إلى دائرة الضوء كواحدة من البروتوكولات القليلة ذات الحوكمة اللامركزية.

من خلال ترقية Chang، أصبح للمجتمع الآن رأي في شؤون البروتوكول، مما يضمن الإدماج بشكل عام.

هذا سيجعل كاردانو أكثر جاذبية، مما يزيد الطلب على ADA على المدى الطويل.

على هذا النحو، قد يرتفع سعر ADA بسهولة إلى علامة 1 دولار قريبا.

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