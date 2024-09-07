مايكل سايلور يعلق ويحذر تزامنا مع تراجع سعر البيتكوين

في ظل الانخفاض الحالي لسعر البيتكوين، أصدر “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة “MicroStrategy”، تحذير جذب انتباه مجتمع العملات المشفرة.

في تغريدة حديثة، نصح سايلور قائلا:

لا تبيعوا البيتكوين.

يأتي هذا التحذير في وقت قد يتعرض فيه بعض المستثمرين للضغط نحو البيع، لا سيما مع إشارات مؤشر الخوف والجشع الذي يشير إلى حالة “الخوف الشديد” في السوق.

هذا النوع من الذعر قد يؤدي إلى مبيعات عشوائية مدفوعة بالخوف وعدم اليقين، وهو ما حذر منه “سايلور” في تغريدته، داعيا المستثمرين إلى التحلي بالصبر.

شهدت أسواق العملات المشفرة تذبذبات ملحوظة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الأخير، ما أدى إلى تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى شهري لها.

بعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية، تجاوز سعر البيتكوين عتبة 57,000 دولار، لكنه سرعان ما فقد تلك المكاسب وانخفض إلى أقل من 54,000 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس.

من جهته أشار “خوليو مورينو”، رئيس الأبحاث في “CryptoQuant”، إلى أن الأداء الضعيف لعملة البيتكوين قد يكون نتيجة انخفاض الطلب، مضيفا أن الطلب يتراجع بشكل ملحوظ، وجميع مقاييس التقييم تشير إلى اتجاه هبوطي.

من جانبه، أوضح “كي يونج جو”، الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، أن هيمنة حجم تداول البيتكوين الفوري على منصة كوين بيس قد عادت إلى مستويات ما قبل إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة.

وأكد أن استمرار صعود البيتكوين مرتبط بانتعاش الطلب الأمريكي، معربا عن تفاؤله بحدوث هذا الانتعاش خلال الربع الرابع من العام الجاري، رغم تحذيره من احتمالية وجود بعض الخطأ في التوقعات.

وأضاف:

نحن لا نزال في منتصف الدورة، ولم نشهد بعد الفقاعة التي تصاحب دخول مستثمري التجزئة.

وعلى ذات الصعيد، أشار محلل العملات المشفرة “علي مارتينيز” إلى أن درجة اتجاه التراكم والتجميع الخاص بالبيتكوين يقترب من الصفر، مما يعني أن السوق إما في حالة حركة وتوزيع للمراكز أو أن المستثمرين لم يبدأوا بعد في إعادة تجميع العملات الرقمية.

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