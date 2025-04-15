الاقتصاد

بتقدم 2.88% للمؤشر الرئيسي.. البورصة المغربية تغلق على ارتفاع

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 2.88%، عند 17.056,95 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.82%، ليستقر عند 1.386,17 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 2.19% بمجموع 1.168,17 نقطة.
وأغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 2.73% بمجموع 16.440,01 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 624 مليون درهم مغربي، وبلغت رسملة البورصة ما يقارب 888 مليار درهم مغربي.
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MO Nasa

MO Nasa

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