شكرا لقرائتكم خبر عن بتقدم 2.88% للمؤشر الرئيسي.. البورصة المغربية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 2.88%، عند 17.056,95 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.82%، ليستقر عند 1.386,17 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 2.19% بمجموع 1.168,17 نقطة.وأغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 2.73% بمجموع 16.440,01 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 624 مليون درهم مغربي، وبلغت رسملة البورصة ما يقارب 888 مليار درهم مغربي.